Baldauf will wieder Direktkandidat in Frankenthal werden

Frankenthal Fraktionschef Baldauf will die CDU nach 30 Jahren bei der Landtagswahl 2021 aus der Opposition führen. Dafür soll er zum fünften Mal Direktkandidat seiner Partei im Wahlkreis Frankenthal werden.

Oppositionsführer Christian Baldauf tritt bei der Landtagswahl am 14. März gegen Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) an. Die CDU hat den 52 Jahre alten Anwalt bereits im November in Neustadt an der Weinstraße zu ihrem Spitzenkandidaten gewählt. An diesem Montagabend (19.00 Uhr) soll er zum fünften Mal als Direktkandidat für den Wahlkreis Frankenthal aufgestellt werden. Am selben Tag beginnt auch seine Sommertour. Ein Schwerpunkt ist dabei die sogenannte Blaulichtfamilie.