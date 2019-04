später lesen Ballungsraum will schnellere Planung bei Großprojekten Teilen

Fast sechs Millionen Menschen wohnen in der Metropolregion Rhein-Main - von Mainz bis Miltenberg sowie vom Vogelsberg bis in den südlichen Odenwald. Die stetig wachsenden Pendlerströme bringen Straßen und Bahnen an die Grenzen ihrer Kapazität. Von Thomas Maier, dpa