Balogun empfiehlt Meldestelle nach rassistischem Angriff

Der Mainzer Fußballprofi Leon Balogun hat nach den rassistischen Vorfällen beim Bundesliga-Spiel in Hannover Konsequenzen gefordert. „Diese Personen müssen Stadionverbot erhalten, und zwar schleunigst“, sagte der Deutsch-Nigerianer am Dienstag. Er sei erschrocken, dass so ein Verhalten 2018 in der Bundesliga existiert. „Hier kämpfen doch jeden Tag Spieler unterschiedlicher Herkunft, Hautfarben und Religionen gemeinsam für ihre Fans.“ dpa