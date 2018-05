später lesen Bamf: Ministerium fordert frühere Information zu Prüfungen Teilen

Nach Bekanntwerden der Prüfungen in Außenstellen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (Bamf) hat die rheinland-pfälzische Landesregierung künftig frühere Informationen über solche Schritte gefordert. Das habe sie in einem Schreiben an Bamf-Präsidentin Jutta Cordt deutlich gemacht, sagte Integrationsstaatssekretärin Christiane Rohleder (Grüne) am Donnerstag im Landtag in Mainz. Von den laufenden Überprüfungen der Bamf-Außenstellen in Bingen und Diez habe man aus den Medien erfahren und sei eben nicht vorab von der Bundesbehörde informiert worden. dpa