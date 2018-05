später lesen Bamf-Mitarbeiter in Bingen beschwerte sich vergangenes Jahr FOTO: Fredrik von Erichsen FOTO: Fredrik von Erichsen Teilen

Zu den Vorgängen in der Binger Außenstelle des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (Bamf) hat es bereits im vergangenen Jahr mindestens eine Beschwerde eines Mitarbeiters gegeben. Insgesamt seien 2017 und 2018 nach derzeitigem Stand vier Beschwerden gegen die Außenstelle eingegangen, teilte ein Bamf-Spracher in Nürnberg am Montag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Mainz mit. Alle seien von einem Beschwerdeführer gekommen und „unter Einbezug der Fachseite“ umfassend geprüft worden. dpa