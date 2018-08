später lesen Bankräuber sprengen Geldautomaten und verschwinden FOTO: Rolf Vennenbernd FOTO: Rolf Vennenbernd Teilen

Unbekannte haben im Vorraum einer Bank in Zell an der Mosel einen Geldautomaten gesprengt. Das Haus wurde dabei stark beschädigt. Ob die Räuber bei dem Überfall in der Nacht zu Samstag Beute machten, konnte ein Sprecher des Landeskriminalamtes (LKA) in Mainz zunächst nicht sagen. dpa