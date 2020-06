Banküberfälle in der Eifel: Mutmaßliche Täter gefunden

Die Blaulichter sind auf den Dächern von Polizeifahrzeugen zu sehen. Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Oberkail/Boos Mehr als drei Jahre nach zwei Raubüberfällen auf Bankfilialen in der Eifel haben Ermittler nun die Identität der drei mutmaßlichen Täter geklärt. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Männer zwischen 27 und 31 Jahren stammen aus dem Großraum Essen und sind derzeit in Haft.



Die Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen sie erhoben.

Zwei von ihnen sollen am 1. Februar 2017 eine Bank in der Gemeinde Oberkail und Ende Februar eine Bank in Boos mit Schusswaffen überfallen haben. Der dritte Tatverdächtige soll mit einem Fluchtfahrzeug auf seine Komplizen gewartet haben. Bei dem Überfall in Boos wurde eine zufällig anwesende Bankkundin verletzt. Die Täter erbeuteten damals insgesamt einen sechsstelligen Betrag und flohen zunächst unerkannt.