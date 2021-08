Barbara Colceriu erhält Mario-Adorf-Preis

Worms Zum Schluss der Nibelungen-Festspiele 2021 gab es eine Auszeichnung. Geehrt wird die Schauspielerin, die den Kurfürsten Friedrich von Sachsen spielte.

Die Schauspielerin Barbara Colceriu ist für ihre künstlerische Leistung bei den Nibelungen-Festspielen mit dem Mario-Adorf-Preis ausgezeichnet worden. Das Kuratorium der Nibelungen-Festspiele würdigte die Schauspielerin am Sonntag für ihre Rolle als Kurfürst Friedrich von Sachsen im Stück „Luther“ von Lukas Bärfuss. Sie lasse das Publikum „mit scheinbarer Beiläufigkeit und großer Virtuosität“ in die Abgründe der Figur blicken, sagte der Vorsitzende des Kuratoriums Hans Werner Kilz zum Abschluss der Festspiele am Sonntag.