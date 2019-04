später lesen „Barbarenschatz von Rülzheim“ ab 26. Juni in Koblenz Teilen

Der spektakuläre „Barbarenschatz von Rülzheim“ mit goldenen Gewandapplikationen sowie Silberobjekten und fein ausgearbeiteten Statuetten wird vom 26. Juni an in Koblenz gezeigt. In der Festung Ehrenbreitstein sollen alle Teile des vor sechs Jahren in der Pfalz ausgegrabenen Fundes aus der Spätantike zu sehen sein, teilte die Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz (GDKE) mit. dpa