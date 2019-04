später lesen Barbarenschatz von Rülzheim: Stuhl möglicherweise aus Trier Teilen

Twittern

Teilen



Ein vor sechs Jahren in der Pfalz ausgegrabener Prachtstuhl aus der Spätantike wurde möglicherweise in der Gegend um Trier gefertigt und vom letzten Besitzer als Zahlungsmittel genutzt. „Er wurde schon damals in viele kleine Stücke zerlegt“, sagte Ulrich Himmelmann von der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz am Dienstag in Speyer. dpa