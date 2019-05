Barley: Nach dem Wahlkampf eine Pizza und ein wenig Alkohol

Trier Katarina Barley, SPD-Spitzenkandidatin bei der Europawahl, freut sich nach dem Ende des Wahlkampfes auf Pizza und ein wenig Alkohol. Sie werde am Abend vor dem Wahltag mit ihrem Lebensgefährten zusammensitzen, sagte die in Schweich bei Trier wohnende Justizministerin.

„Wir werden eine große Pizza bestellen und wir werden zum ersten Mal seit langer Zeit wieder - ich jedenfalls - einen kleinen Schluck Alkohol trinken.“ Zum Abschluss ihres Wahlkampfs sagte Barley am Samstag in Trier: „Ich habe alles gegeben und alles getan was ich konnte.“ Und: „Ich werde dann sehen, was die Bürger für ein Wahlergebnis geben und das werde ich entgegennehmen.“ Barley wird nach ihrer Wahl ins Europaparlament - an der wegen ihrer Rolle als Spitzenkandidatin kein Zweifel besteht - als Justizministerin zurücktreten. „Für mich persönlich ist natürlich das weinende Auge dabei“, sagte sie. „Das wird mir sehr schwerfallen, wenn dann die Amtsübergabe stattfindet.“ Gerade jetzt könnten aber ihre Erfahrungen in Sachen Rechtsstaat und Demokratie auch für Europa nützlich sein.