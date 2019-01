später lesen Barley verurteilt Drohungen gegen Landgerichte FOTO: Ralf Hirschberger FOTO: Ralf Hirschberger Teilen

Bundesjustizministerin Katarina Barley hat die Bombendrohungen gegen mehrere Landgerichte als Angriff auf die Justiz und das demokratische Gemeinwesen verurteilt. „Die Bombendrohungen an mehreren Landgerichten und den Angriff auf den Bundesgerichtshof in der Silvesternacht in Leipzig verurteile ich scharf“, sagte die SPD-Politikerin am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. dpa