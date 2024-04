Gesellschaft Barmer-Pflegereport: Viele Klinikaufenthalte vermeidbar

Um Erkrankungen rechtzeitig für eine Behandlung außerhalb des Krankenhauses zu erkennen, könnte nach Einschätzung der Barmer die Kurzzeitpflege helfen. Angebote der Kurzzeitpflege in Pflegeheimen müssten ausgebaut werden, forderte Landesgeschäftsführerin Kleis. Das Land sollte ein Online-Portal einrichten, in dem freie Kapazitäten in Einrichtungen der Kurzzeitpflege und in Pflegeheimen stets aktuell einsehbar sind. In Bayern und Nordrhein-Westfalen gebe es bereits ein solches Portal.