Neuer Zahnreport „Zahnarztmuffel“: Viele Rheinland-Pfälzer lassen sich zu selten in den Mund schauen

Viele Rheinland-Pfälzer gehen zu selten zum Zahnarzt. Nur zwei von drei Menschen im Land ließen sich 2021 untersuchen. Mit 67 Prozent liegt Rheinland-Pfalz im Ländervergleich auf dem drittletzten Platz. Nur in Bremen und dem Saarland war der Wert noch geringer - beim Spitzenreiter Sachsen waren es hingegen 75 Prozent. Das geht aus dem neuen Zahnreport hervor, den die Krankenkasse Barmer am Mittwoch in Mainz vorgestellt hat. Landesgeschäftsführerin Dunja Kleis hält diesen Wert für ein großes Problem. „Der regelmäßige Zahnarztbesuch hilft Zahnprobleme frühzeitig zu erkennen und senkt die Kosten für den Eigenanteil zum Zahnersatz“, sagte sie.