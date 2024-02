Chemiekonzern BASF: Achten Menschenrechte - Suchen Gespräch mit Kritikern

„BASF achtet die Menschenrechte als Grundlage ihrer gesellschaftlichen Verantwortung in ihren Geschäfts­aktivitäten und Beziehungen“, teilte der Dax-Konzern am Mittwoch mit. „Unser Verhaltenskodex gilt an allen unseren Standorten weltweit, auch in China.“ Auch in den Beziehungen zu Geschäftspartnern entlang der Wertschöpfungskette übernehme man Verantwortung für die Achtung der Menschenrechte.