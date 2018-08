später lesen BASF: Bau von neuer Acetylen-Anlage liegt im Zeitplan Teilen

Der Chemieriese BASF kommt mit dem Bau einer Anlage für das wichtige Zwischenprodukt Acetylen in seinem Werk in Ludwigshafen nach eigenen Angaben voran. „Die Arbeiten sind im Zeitplan. Die Beton- und Stahlarbeiten sind weitgehend abgeschlossen“, sagte eine Sprecherin des Unternehmens am Montag. dpa