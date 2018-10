später lesen BASF baut Partnerschaft mit chinesischer Sinopec aus FOTO: Uwe Anspach FOTO: Uwe Anspach Teilen

Der Chemiekonzern BASF will die Zusammenarbeit mit dem chinesischen Erdgas- und Mineralölkonzern Sinopec ausbauen. Unter anderem beabsichtigen beide Unternehmen, eine zusätzliche Großanlage mit einer Jahreskapazität von einer Million Tonnen Ethylen in Nanjing zu errichten, wie BASF am Montag in Ludwigshafen mitteilte. dpa