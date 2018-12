später lesen BASF erwartet wenig Gewinn: Trockenheit und Handelskonflikt FOTO: Uwe Anspach FOTO: Uwe Anspach Teilen

Der Chemiekonzern BASF muss nach Produktionsproblemen wegen des niedrigen Rheinpegels und einem schwächeren Autozuliefer-Geschäft seine Gewinnziele kappen. Vor Zinsen und Steuern (Ebit) sowie Sondereinflüssen werden für das Jahr 2018 wohl 15 bis 20 Prozent weniger an Ergebnis übrig bleiben, teilte der Dax-Konzern am Freitag nach Börsenschluss in Ludwigshafen mit. dpa