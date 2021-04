BASF-Impfzentrum startet: Andere Arbeitgeber stehen bereit

Ludwigshafen/Wörth Beim weltgrößten Chemiekonzern geht es bereits los: Die ersten Mitarbeiter werden gegen Covid-19 geimpft. Andere Firmen könnten bald folgen, sobald die Voraussetzungen erfüllt sind.

Das Impfzentrum auf dem BASF-Gelände in Ludwigshafen ist am ersten Tag nach Angaben des Chemiekonzerns am Mittwoch mit rund 400 Impfungen gestartet. „Für die nächsten beiden Tage sind jeweils 600 Erstimpfungen eingeplant“, sagte eine Sprecherin des Unternehmens am Donnerstag. „Das ist unsere derzeitige maximale Tages-Kapazität - immer vorausgesetzt, dass wir dafür ausreichend Impfstoff zur Verfügung haben.“ BASF wolle die Zahl auf 1200 pro Tag erhöhen, wenn die nötigen Zweitimpfungen anstehen.