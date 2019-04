später lesen BASF investiert in Modernisierung von Silikatfabrik Teilen

Das Chemieunternehmen BASF investiert am Standort Düsseldorf-Holthausen in die Modernisierung seiner Silikatfabrik. Vorgesehen dafür sei ein mittlerer zweistelliger Millionen-Euro-Betrag, teilte der Konzern mit Sitz in Ludwigshafen (Pfalz) am Donnerstag mit. dpa