später lesen BASF investiert in Südchina: Vereinbarung unterzeichnet FOTO: Uwe Anspach FOTO: Uwe Anspach Teilen

Twittern

Teilen



Der Chemiekonzern BASF ist bei einer geplanten Milliarden-Investition in Südchina einen Schritt weiter. BASF-Chef Martin Brudermüller und Lin Shaochun, Vize-Gouverneur der Provinz Guangdong, haben am Mittwoch in Ludwigshafen eine Rahmenvereinbarung für einen Verbundstandort im südchinesischen Guangdong unterzeichnet, wie BASF mitteilte. dpa