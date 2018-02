BASF nach Gewinn- und Umsatzsprung mit gebremsten Wachstum

Der weltgrößte Chemiekonzern BASF stellt am heutigen Dienstag seine Geschäftsergebnisse für das vergangene Jahr vor. Der Vorstandsvorsitzende Kurt Bock und Finanzvorstand Hans-Ulrich Engel erläutern Umsatz- und Gewinnentwicklung und werfen einen ersten Blick auf das laufende Geschäftsjahr. dpa

Der weltgrößte Chemiekonzern BASF verlangsamt im laufenden Jahr das Wachstum. Beim Umsatz werde 2018 ein Plus von bis zu 5 Prozent angestrebt - nach einem Zuwachs von 12 Prozent im vergangenen Jahr, wie das Dax-Unternehmen am Dienstag in Ludwigshafen mitteilte. Beim bereinigten Ergebnis vor Zinsen und Steuern rechnet BASF mit einem Plus von bis zu 10 Prozent.

2017 hatte BASF dank gut laufender Geschäfte mit Chemikalien beim Gewinn einen kräftigen Sprung nach vorn gemacht. Das um Sondereinflüsse bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) stieg um 32 Prozent auf 8,3 Milliarden Euro. Nach Steuern und Anteilen Dritter verdiente BASF rund 6,1 Milliarden Euro und damit die Hälfte mehr als im Vorjahr. Der Umsatz legte um 12 Prozent auf 64,5 Milliarden Euro zu.

Nach dem Gewinnsprung soll etwas mehr Geld an die Aktionäre ausgeschüttet werden. Die Dividende soll um 10 Cent auf 3,10 Euro erhöht werden, BASF hatte bereits im Januar die wichtigsten Eckdaten für 2017 vorgelegt.