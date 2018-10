später lesen BASF nimmt Tankcontainerlager in Betrieb FOTO: Uwe Anspach FOTO: Uwe Anspach Teilen

Der Chemieriese BASF hat in Ludwigshafen ein neues Tankcontainerlager mit vollautomatischen Förderfahrzeugen (AGV) in Betrieb genommen. Mit der Anlage mit Kosten in Höhe einer „kleinen zweistelligen Millionensumme“ könnten die Logistik-Ausgaben um 25 Prozent gesenkt werden, sagte Werksleiter Uwe Liebelt am Mittwoch. dpa