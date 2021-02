BASF rechnet mit besseren Geschäften: Boni für Beschäftigte

Ludwigshafen Corona brachte BASF erhebliche Einbußen. Nun hofft das Unternehmen auf eine Erholung der Weltwirtschaft. Allerdings betont Konzernchef Brudermüller: „Die Unsicherheiten bleiben außergewöhnlich hoch.“

Der weltgrößte Chemiekonzern BASF rechnet nach Rückgängen 2020 im laufenden Jahr wieder mit besseren Geschäften. Der Umsatz soll demnach auf 61 bis 64 Milliarden Euro und der bereinigte operative Gewinn (Ebit) auf 4,1 bis 5,0 Milliarden Euro steigen, wie das Unternehmen am Freitag in Ludwigshafen mitteilte.

Trotz der Rückgänge im Gesamtjahr will der Konzern so viel Geld an die Aktionäre ausschütten wie ein Jahr zuvor. Die Dividende soll erneut 3,30 Euro je Aktie betragen, teilte der Dax-Konzern mit. Zudem soll es Boni-Zahlungen von etwa 360 Millionen Euro für die Beschäftigten geben. Das sei eine Anerkennung für die Arbeit in einem schwierigen Jahr, teilte Brudermüller mit.