BASF rechnet weiter mit besserem Schlussquartal

Ein BASF-Logo auf einer Industrieanlage auf dem Werksgelände des Chemiekonzerns. Foto: Uwe Anspach/dpa/Archivbild

Ludwigshafen In der Corona-Krise setzt der Chemiekonzern BASF weiter auf eine Erholung im Schlussquartal. „Der Oktober läuft bisher so, wie wir ihn uns vorstellen“, sagte Vorstandschef Martin Brudermüller am Mittwoch in Ludwigshafen.

Das Dax-Unternehmen bestätigte bei der Vorlage der Zahlen für das dritte Quartal die jüngst ausgegeben Jahresziele. Damit peilt BASF weiter einen Umsatz von 57 bis 58 Milliarden Euro an, nach 59,3 Milliarden Euro im Vorjahr. Der operative Gewinn vor Sondereinflüssen dürfte sich auf 3 bis 3,3 Milliarden Euro belaufen (2019: 4,6 Milliarden).

In der Prognose unterstellt BASF indes, dass es nicht zu erneuten starken Einschränkungen wie etwa „Lockdowns“ kommt. Zuletzt sind die Corona-Infektionen in Deutschland und europaweit stark gestiegen. An diesem Mittwoch berät Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten der Länder über schärfere Maßnahmen.

Im dritten Quartal schrumpfte der BASF-Umsatz wegen der Folgen der Pandemie um fünf Prozent auf 13,8 Milliarden Euro gemessen am Vorjahreszeitraum. Der Konzern musste Wertberichtigungen und Rückstellungen von 2,8 Milliarden Euro vornehmen. Daher wies BASF von Juli bis September einen Verlust vor Zinsen und Steuern (Ebit) von 2,6 Milliarden Euro aus. Rechnet man den negativen Effekt heraus, erzielte BASF einen operativen Gewinn von 581 Millionen Euro nach etwas mehr als einer Milliarde Euro im Vorjahr. Nach Steuern und Anteilen anderer Gesellschafter blieb ein Verlust von 2,1 Milliarden Euro nach einem Gewinn von 911 Millionen Euro ein Jahr zuvor.