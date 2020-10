BASF rechnet weiter mit Erholung

Ludwigshafen Beim Chemieriesen BASF laufen die Geschäfte in diesem Herbst bislang wieder besser. Noch gehen die Ludwigshafener von einem positiven Verlauf des Schlussquartals aus. All das steht aber unter einem Vorbehalt.

In der Corona-Krise setzt der Chemiekonzern BASF weiter auf eine Erholung im Schlussquartal. „Der Oktober läuft bisher so, wie wir ihn uns vorstellen“, sagte Unternehmenschef Martin Brudermüller in einer Telefonkonferenz am Mittwoch. Das Dax-Unternehmen bestätigte bei der Vorlage der endgültigen Zahlen für das dritte Quartal die jüngst ausgegebenen Jahresziele.