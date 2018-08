später lesen BASF schließt Übernahme wichtiger Teile von Rivale Bayer ab FOTO: Uwe Anspach FOTO: Uwe Anspach Teilen

Der Chemiekonzern BASF hat die Übernahme wichtiger Geschäftsteile von Konkurrent Bayer abgeschlossen. Bei der Transaktion handele es sich um eine strategische Ergänzung in den Bereichen Biotechnologie, Pflanzenschutz und Digital Farming, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Ludwigshafen am Rhein mit. dpa