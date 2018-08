später lesen BASF übernimmt Gemüsesaatgutgeschäft von Bayer FOTO: Uwe Anspach FOTO: Uwe Anspach Teilen

Twittern

Teilen



Der Chemiekonzern BASF hat die Übernahme des weltweiten Gemüsesaatgutgeschäfts von Konkurrent Bayer abgeschlossen. Bei der Transaktion handele es sich unter anderem um rund 2600 Sorten sowie um Forschungs- und Entwicklungsplattformen, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Ludwigshafen am Rhein mit. dpa