Menschenrechte BASF verkauft Anteile an zwei Joint Ventures in China

Der BASF-Konzern wird Anteile an den beiden Joint Ventures im chinesischen Korla verkaufen. Das teilte das Unternehmen am Freitag in Ludwigshafen mit und verwies dabei auch auf jüngste Berichte über mögliche Menschenrechtsverletzungen. Die Situation in der Region Xinjiang sei „stets Teil der BASF-Gesamtbeurteilung ihrer Joint Ventures in Korla“, hieß es. Die Stadt Korla liegt im Zentrum der Region Xinjiang.