BASF: Zahlen für erstes Quartal und Hauptversammlung

Der Chemiekonzern BASF legt an diesem Freitag seine Geschäftszahlen für das erste Quartal vor. Zudem findet an diesem Tag auch die Hauptversammlung des Dax-Konzerns statt. Analysten schließen nicht aus, dass unter anderem der Handelsstreit zwischen den USA und China im Auftaktquartal auf die Ergebnisse drückt - wie bereits im Schlussquartal 2018. Nach einem Gewinneinbruch im vergangenen Jahr will BASF wieder mehr verdienen. dpa