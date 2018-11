später lesen Basketball-Allstar-Tag im März 2019 in Trier Teilen

Die Basketball-Bundesliga veranstaltet ihren Allstar-Tag am 23. März 2019 in Trier. „Die Vergabe an uns als derzeitigen Zweitligastandort ist eine große Anerkennung für die Arbeit im deutschen Basketball der letzten Jahre“, sagte der Geschäftsführer der MVG Trier, Wolfgang Esser, laut Mitteilung vom Freitag. dpa