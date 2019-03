später lesen Basketball-Bundesliga: Nationales Team gewinnt Allstar-Spiel Teilen

Die deutschen Profis haben auf kuriose Weise das Allstar-Spiel der Basketball-Bundesliga gegen die besten ausländischen Spieler gewonnen. Das Team National setzte sich am Samstagabend in Trier mit 3:2 getroffenen Dreipunktewürfen in einem Shootout durch. dpa