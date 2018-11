später lesen „Basler ballert“: Ex-Kicker startet Livetour FOTO: Ingo Wagner FOTO: Ingo Wagner Teilen

An Selbstbewusstsein hat es Mario Basler nie gemangelt. Und so verspricht der frühere Fußballprofi bereits vor dem Auftakt seiner neuen Talkshow „Basler ballert“ an diesem Dienstag (20.00 Uhr) in Kaiserslautern: „Klar wird es besser als andere Fußballdiskussionen. dpa