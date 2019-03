später lesen Bau der Pendler-Radroute in Rheinhessen soll bald starten Teilen

Der Bau der Pendler-Radroute in Rheinhessen zwischen Mainz über Ingelheim nach Bingen soll in einigen Monaten beginnen. Er rechne im Sommer oder Herbst dieses Jahres mit dem Start der baulichen Umsetzung, sagte Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) am Donnerstag im Landtag in Mainz. dpa