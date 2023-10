Koblenz Bau von klassischer Synagoge bis spätestens 2026 geplant

Auf dem für die Synagoge schon gekauften Grundstück solle an Chanukka Anfang Dezember ein neunarmiger Leuchter und ein Bauplakat mit einer Skizze aufgestellt werden, kündigte Avadiev an. Das jüdische Lichterfest Chanukka ist ein acht Tage langes Fest zum Gedenken an die Wiedereinweihung des zweiten Tempels in Jerusalem im Jahr 164 vor Christus. Die jüdischen Gemeinden zählen in Rheinland-Pfalz über 3000 Mitglieder.