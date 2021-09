Bau von Multifunktionsfläche an Loreley-Plateau beginnt

Das Loreley-Felsplateau bei Sankt Goarshausen. Foto: Thomas Frey/dpa

St. Goarshausen Auf dem Loreley-Felsplateau haben die Bauarbeiten für eine Multifunktionsfläche am Besucherzentrum begonnen. Wie das Innenministerium am Mittwoch mitteilte, übergab Innenminister Roger Lewentz (SPD) zwei Förderbescheide über insgesamt 185.000 Euro zur Umgestaltung des Plateaus an den Bürgermeister der Verbandsgemeinde Loreley, Mike Weiland.

Damit soll ein offenes Wettbewerbsverfahren für den Entwurf einer Loreley-Statue ausgeschrieben und durchgeführt werden.

„Das Loreley-Plateau hat sich seit Beginn der Umbauarbeiten vor etwa sechs Jahren hervorragend entwickelt“, erklärte Lewentz laut Mitteilung. Die nun im Bau befindliche Multifunktionsfläche werde einen weiteren Beitrag zur vielfältigen Verwendung des Plateaus liefern und den gesamten Landschaftspark weiter aufwerten.

Die Fläche soll zukünftig nach Ministeriumsangaben insbesondere den Besucherinnen und Besuchern des Landschaftsparks zur Verfügung stehen. Neben Behindertenstellplätzen sollen großzügige Sitz- und Ruhebereiche angelegt, die Barrierefreiheit ausgebaut und Aussichtspunkte eingerichtet werden. Die Fläche kann nach Angaben der Verbandsgemeindeverwaltung für Sonderveranstaltungen neben oder in Verbindung mit der Freilichtbühne genutzt werden. Außerdem soll Besuchern, die mit einem Reisebus zur Loreley kommen, der Ein- und Ausstieg an einem Bussteig erleichtert werden.