Bauarbeiten am Autobahnkreuz Mainz-Süd verzögern sich

Auf einem Polizeifahrzeug leuchtet die Aufschrift "Gesperrt". Foto: David Young/dpa/Symbolbild

Mainz Autofahrer müssen am Autobahnkreuz Mainz-Süd weiter mit Umleitungen rechnen. Die Bauarbeiten an zwei Straßenbrücken verzögern sich, wie der Landesbetrieb Mobilität (LBM) am Mittwoch mitteilte. Auf einer Ende Juni montierten Brückenplatte hätten sich Risse gebildet, die beseitigt werden müssten, bevor die Bauphase abgeschlossen werden könne.

Nach der Ursache des Schadens werde gesucht. Ursprünglich war geplant, den Verkehr bereits in diesem Spätsommer auf die neue Autobahnbrücke umzuleiten, dies verzögere sich nun voraussichtlich bis zum Frühjahr 2021.