Bauarbeiten an Mainzer Bahnhof beendet

Pendler und Reisende auf der Strecke zwischen Mainz und Frankfurt gelangen seit Montagfrüh wieder schneller an ihr Ziel. Die Gleisarbeiten am Bahnhof Mainz Römisches Theater sind seit fünf Uhr beendet, sagte eine Sprecherin des privaten Bahnunternehmens vlexx GmbH am Montag. dpa