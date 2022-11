Gleisarbeiten : Zugausfälle zwischen Trier und Koblenz: So kommen Bahnreisende an ihr Ziel

Zugausfälle zwischen Trier und Koblenz: So kommen Bahnreisende an ihr Ziel

Bahnreisende zwischen Saarburg, Trier und Koblenz müssen sich bis kommenden Dienstag auf Zugausfälle und Fahrplanänderungen einstellen. Grund sind Brücken- und Gleisarbeiten. Der Überblick.

Wer von Trier nach Koblenz oder umgekehrt mit der Deutschen Bahn reisen will, muss sich auf Einschränkungen einstellen: Ab Montag, 14. November, werden Brücken- und Gleisabschnitte am Trierer Hauptbahnhof sowie auf der Strecke zwischen Schweich und Treis-Karden an der Mosel (Kreis Cochem-Zell) erneuert, wie der Verkehrskonzern mitteilt.