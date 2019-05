später lesen Bauarbeiten und Marathon behindern Verkehr Teilen

Twittern

Teilen



Bauarbeiten am Wiesbadener Autobahnkreuz und der Marathonlauf in Mainz behindern am Wochenende den Verkehr. Autofahrer müssen rund um das Wiesbadener Kreuz am gesamten Wochenende mit Staus und Behinderungen rechnen, wie die Straßenverwaltung Hessen Mobil am Freitag in Wiesbaden mitteilte. dpa