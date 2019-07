Bauarbeiter wird bei Arbeitsunfall schwer verletzt

Landau Ein Bauarbeiter ist bei einem Arbeitsunfall in Landau schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war der 53-Jährige am Dienstagvormittag von dem Dachboden eines Anwesens gestürzt und auf den Betonboden des zweiten Obergeschosses aufgeschlagen.

