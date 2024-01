Unangemeldete Proteste Bauern-Blockade hat Unfall zur Folge – Polizei ermittelt gegen Demonstranten

Trier · Bauern blockierten an mehreren Stellen in der Region Trier in den frühen Morgenstunden Straßen und Grenzübergänge. Das könnte nun rechtliche Konsequenzen haben.

31.01.2024 , 12:30 Uhr

Landwirte blockierten am Morgen einige Autobahnauffahrten in der Region. Foto: Florian Blaes

Weil Landwirte in den frühen Morgenstunden zahlreiche Straßen – darunter auch Grenzübergänge nach Luxemburg – blockierten, ermittelt die Polizei. Die Proteste waren nicht nur nicht angekündigt, sie waren auch nicht angemeldet. Den Blockierern seien vor Ort rechtliche Schritte angedroht worden, teilte die Polizei mit. Es seien Ermittlungsverfahren eingeleitet worden – sowohl gegen die Teilnehmer, als auch gegen die bislang noch unbekannten Verantwortlichen.