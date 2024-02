Agrar Bauern-Demo: Traktor fährt auf Kaiser-Wilhelm-Denkmal

Der Vorfall ereignete sich während einer Kundgebung unter dem Motto „Gegen die aktuelle Agrarpolitik“ am Sonntag. Ein Umzug mit rund 60 Traktoren und 110 Autos fuhr von Neuwied in die Innenstadt von Koblenz. Nach Angaben der Polizei nahmen rund 200 Menschen an der Abschlusskundgebung am Deutschen Eck teil.