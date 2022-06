Agrar : Bauern klagen über Trockenheit: Mähdrescher schon unterwegs

Mainz/Koblenz Manche Landwirte rücken bereits mit ihren Mähdreschern aus. Für spätere Getreidearten sehnen sie sich nach mehr Wasser vom Himmel.

Trotz wiederholten Regens klagen zum Start der Getreideernte vor allem Bauern im südlichen Rheinland-Pfalz über zu viel Trockenheit. „Örtlich sind die ersten Mähdrescher schon unterwegs“, sagte der Sprecher des Bauern- und Winzerverbands Rheinland-Pfalz Süd mit Sitz in Mainz, Andreas Köhr, der Deutschen Presse-Agentur. Die Ernte der frühen Getreideart Wintergerste habe im Süden begonnen. „Da werden schon Ertragseinbußen erwartet. In welcher Höhe wissen wir noch nicht“, ergänzte Köhr. Bei späteren Getreidesorten könne sich genug neuer Regen noch positiv auswirken.

Etwas weniger angespannt scheint die Lage im nördlichen Rheinland-Pfalz zu sein. Der Sprecher des Bauern- und Winzerverbands Rheinland-Nassau mit Sitz in Koblenz, Herbert Netter, sprach von einer „besseren Wasserverteilung“ in Mittelgebirgen wie Westerwald und Vulkaneifel. Bei der Wintergerste erwarte er keine Spitzenerträge, aber „eine befriedigende bis gute Ernte“ über dem Niveau der Dürrejahre 2018 bis 2020. Auch in der Mitte des Bundeslandes rechne er mit etwas niedrigeren Erträgen als im Norden.