Bauern planen Traktoren-Demo: Einwand der Wasserwirtschaft

Mainz Bauern wollen wieder mit zahlreichen Traktoren gegen geplante Verschärfungen etwa bei der Düngeverordnung protestieren. Wasserversorger sind allerdings der Ansicht: Bauern müssen mehr tun.

Mit einer Traktorenkette wollen Bauern in Rheinland-Pfalz erneut gegen schwierige Rahmenbedingungen in der Landwirtschaft protestieren. Erwartet würden an diesem Freitag (17. Januar) zwischen 1000 und 2000 Fahrzeuge, teilweise auch aus Hessen, teilte die Organisation „Land schafft Verbindung“ (LsV) am Mittwoch mit. Die Aktion mit Start in Mainz-Lerchenberg stehe unter dem Motto „Wer mit dem Rücken zur Wand steht, kann nur nach vorne“. Der Protest soll Teil von bundesweiten Demonstrationen sein, die Hauptveranstaltung sei in Berlin geplant. Die rheinland-pfälzische Wasserwirtschaft reagierte enttäuscht. Bauern seien Hauptverursacher von Nitrateinträgen in die Gewässer, hieß es.