Bauern und Winzer fordern Stopp des Agrarpakets

Neustadt/Weinstraße Bauern und Winzer haben vor Beginn des Landesparteitags der CDU Rheinland-Pfalz mit Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner ein Stopp des Agrarpakets verlangt. Die „bauernfeindliche Politik“ forciere ein Höfesterben, kritisierten sie vor Beginn des Parteitags in Neustadt an der Weinstraße.

Die Ministerin und CDU-Landesvorsitzende kündigte am Samstag im Gespräch mit den Landwirten vor der Tagungshalle eine „Wertschätzungskampagne für deutsche Lebensmittel und die, die sie erzeugen“ an. „Wir als Christdemokraten sind an der Seite der Bauern“, sagte Klöckner. Sie versprach den Landwirten am Runden Tisch Insektenschutz jede Regelung zusammen mit den Bauern auf ihre Auswirkungen abzuklopfen. Die Ampel-Landesregierung forderte sie auf, die Nitrat-Messstellen im Land passgenauer zu gestalten.