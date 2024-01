Interview Michael Horper Bauernpräsident Horper: Wir wollen nicht die Melkkuh der Nation sein!

Trier · In den vergangenen zwei Jahren haben Landwirte Rekordgewinne eingefahren. Viele Bauern in der Region bekommen 50.000 oder 70.000 Euro EU-Zuschüsse. Warum ist der Protest nun dennoch so vehement? Fragen, die Michael Horper im Interview mit einer gewissen Wut im Bauch beantwortet.

11.01.2024 , 14:45 Uhr

Michael Horper ist frisch gewählter Präsident der Landwirtschaftskammer und noch Präsident des Bauern- und Winzerverbands Rheinland-Nassau. Foto: picture alliance / dpa/Thomas Frey

Wenn das Ende einer Amtszeit absehbar ist, und die neue Aufgabe bereits Kraft erfordert, dann könnte man es ja mal etwas ruhiger angehen lassen. Von Ruhe kann in den letzten Wochen, die Michael Horper (66) als Präsident des Bauernverbands-Rheinland-Nassau verbringt, allerdings keine Rede sein. Der frisch gewählte Präsident der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz hat die Bauern selbst dazu aufgerufen, zu protestieren, bis die Regierung ihre Pläne zurück nimmt, Steuervergünstigungen für Agrardiesel zu streichen. Spielraum für Kompromisse sehe er nicht, hatte der Eifeler Landwirt aus Üttfeld angekündigt.