Landwirtschaft Bauernverband informiert über Ernte

Welche Folgen hat das Wetter dieses Jahr für die Ernte im nördlichen Rheinland-Pfalz? Dazu will der Bauern- und Winzerverband Rheinland-Nassau am Donnerstag (11.00 Uhr) in Miehlen informieren. Es soll zudem um den Stand der Ernte und die Entwicklung auf den Märkten gehen, hieß es.