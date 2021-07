Baukran bei Schulzentrum umgestürzt: Kranführer verletzt

Ein Krankenwagen fährt mit Blaulicht durch die Innenstadt. Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Boppard Ein Baukran ist am Donnerstag beim Schulzentrum Boppard umgestürzt. Der Kranführer wurde laut Polizei leicht verletzt. Nach ersten Erkenntnissen stürzte der Baukran auf eine freie Fläche. Feuerwehr, Deutsches Rotes Kreuz und Polizei waren den Angaben zufolge in der Kleinstadt am Rhein im Einsatz.

Die Ursache des Unfalls war zunächst unbekannt. Starken Wind habe es nicht gegeben, hieß es.

Laut einem Polizeisprecher sollte der umgestürzte Kran an diesem Freitag (2. Juli) geborgen werden. „Dann schaut sich das auch das Gewerbeaufsichtsamt an“, ergänzte der Beamte. Bei dem Schulzentrum laufen nach seinen Worten Bauarbeiten für eine neue Sporthalle.