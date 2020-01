Baum fällt in Leitung: Stromausfall im Kreis Bad Kreuznach

Vor Hochspannung warnt ein Schild vor dem Umspannwerk. Foto: Bernd Settnik/zb/dpa/Archivbild.

Weiler Im Kreis Bad Kreuznach hat es wegen einer missglückten Baumfällung einen größeren Stromausfall gegeben. Ein Mann habe einen Baum in Weiler bei Monzingen so unglücklich zu Fall gebracht, dass der Baum in eine Überlandleitung stürzte und diese stark beschädigte, teilte der Netzbetreiber Westnetz auf Anfrage mit.

Dies habe am Samstagmittag kurzzeitig einen größeren Stromausfall verursacht. Es wurde niemand verletzt, wie eine Sprecherin sagte.